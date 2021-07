Confindustria, mossa anti-no vax: senza vaccino niente stipendio, la proposta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Green Pass obbligatorio sul luogo di lavoro. È la proposta al Governo su cui starebbe lavorando Confindustria in base ad una email della direttrice generale dell’Associazione, Francesca Mariotti, inviata ai direttori del sistema industriale pubblicata dal quotidiano Il Tempo. La posizione mette in luce la forte preoccupazione di Confindustria per una nuova ondata di contagi che potrebbe costringere molte attività produttive a nuove chiusure, quindi a interruzioni della produzioni e nuova cassa integrazione. LA proposta “Nonostante la campagna vaccinale nazionale abbia registrato finora un buon andamento, numerose imprese ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Green Pass obbligatorio sul luogo di lavoro. È laal Governo su cui starebbe lavorandoin base ad una email della direttrice generale dell’Associazione, Francesca Mariotti, inviata ai direttori del sistema industriale pubblicata dal quotidiano Il Tempo. La posizione mette in luce la forte preoccupazione diper una nuova ondata di contagi che potrebbe costringere molte attività produttive a nuove chiusure, quindi a interruzioni della produzioni e nuova cassa integrazione. LA“Nonostante la campagna vaccinale nazionale abbia registrato finora un buon andamento, numerose imprese ...

claudeger55 : di contagio e di danni dovuti a contagio sul luogo lavoro, la responsabilità è del datore, se non ha fatto tutto ne… - 4nemesi : @ilfuoriuscito Purtroppo i padroni hanno già fatto la loro mossa. La sintesi è green pass o cambio mansioni, sospen… - silvanss3r : @ItalyMFA @luigidimaio @Confindustria @SACEgroup MA COME SONO FELICE , ORAMAI SANNO CHE POSSONO FARE QUELLO CHE VOG… - rossounfiore : RT @Ste_Mazzu: Con mossa astuta e fulminea, Grillo ha bruciato sul tempo Eni e Confindustria nella scelta di Cingolani per il ministero del… - dukana2 : RT @Ste_Mazzu: Con mossa astuta e fulminea, Grillo ha bruciato sul tempo Eni e Confindustria nella scelta di Cingolani per il ministero del… -