Condannato in Appello a 10 anni di carcere l'ex sottosegretario Cosentino. Era accusato di concorso esterno in associazione camorristica (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Corte di Appello di Napoli ha Condannato a dieci anni di carcere l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, nel cosiddetto processo Eco4 in cui era imputato per concorso esterno in associazione camorristica in relazione alla gestione, ritenuta politico-mafiosa dall'accusa, di un Consorzio, l'Eco4, appunto, che nel Casertano si occupava nei primi anni duemila di raccolta dei rifiuti. In primo grado, l'ex coordinatore regionale di Forza Italia era stato ...

