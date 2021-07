Condanna Cosentino, Borrelli: “Politica doveva intervenire” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Al di là delle condanne la vicenda Cosentino è inquietante per l’aspetto politico e istituzionale. Infatti l’ex sottosegretario all’Economia che noi abbiamo sempre combattuto e avversato ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nell’allora primo partito italiano e campano nonostante le gravissime accuse“. E’ quanto scrive, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Noi non smetteremo mai di domandarci perché in pochi, tra cui noi, si sono opposti al potere dominante di un sistema che al di là delle condanne – dice – venute dopo andava isolato alle prime avvisaglie di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Al di là delle condanne la vicendaè inquietante per l’aspetto politico e istituzionale. Infatti l’ex sottosegretario all’Economia che noi abbiamo sempre combattuto e avversato ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nell’allora primo partito italiano e campano nonostante le gravissime accuse“. E’ quanto scrive, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio. “Noi non smetteremo mai di domandarci perché in pochi, tra cui noi, si sono opposti al potere dominante di un sistema che al di là delle condanne – dice – venute dopo andava isolato alle prime avvisaglie di ...

