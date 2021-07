Concorso esterno in associazione mafiosa, ex senatore di Forza Italia Antonio D’Alì condannato in appello a sei anni di carcere (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ex senatore berlusconiano Antonio D’Alì è stato condannato a 6 anni di carcere per Concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d’appello, al termine di un lungo iter processuale iniziato nel 2011. “E’ stato il politico a disposizione dei Messina Denaro, prima del vecchio don Ciccio e poi del figlio Matteo, tuttora ricercato”, ha detto il procuratore generale Rita Fulantelli, che al termine di una requisitoria durata due ore aveva chiesto la condanna a 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’exberlusconianoè statoa 6diperin. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d’, al termine di un lungo iter processuale iniziato nel 2011. “E’ stato il politico a disposizione dei Messina Denaro, prima del vecchio don Ciccio e poi del figlio Matteo, tuttora ricercato”, ha detto il procuratore generale Rita Fulantelli, che al termine di una requisitoria durata due ore aveva chiesto la condanna a 7 ...

