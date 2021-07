Con le nuove pensioni alle donne 498 euro in meno che agli uomini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le nuove pensioni liquidate agli uomini nei primi sei mesi del 2021 hanno avuto un importo medio di 1.429 euro, superiore di 498 euro all'importo medio delle pensioni liquidate nello stesso periodo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Leliquidatenei primi sei mesi del 2021 hanno avuto un importo medio di 1.429, superiore di 498all'importo medio delleliquidate nello stesso periodo ...

Ultime Notizie dalla rete : Con nuove Pensioni: nel primo semestre liquidati 389.924 nuovi assegni dall'Inps. Importo medio: 1.155 euro L'Inps ha liquidato nei primi sei mesi del 2021 nel complesso 389.924 nuove pensioni con un importo medio di 1.155 euro. Le pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia sono state 124.139 per un importo medio di 1.928 euro. Le pensioni di vecchiaia liquidate sono ...

I dati Inps fotografano la discriminazione di genere: alle donne in pensione 498 euro in meno dei maschi ... e la riprova è evidente con la lettura dei dati Inps che testimoniano come la parte femminile in Italia non sia ancora compensata a dovere. Le nuove pensioni liquidate agli uomini nei primi sei mesi ...

