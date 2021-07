Con alcol per gel anti Covid producevano limoncelli e amari, 20 indagati (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Perquisizioni e sequestri di disinfettanti antiCovid ed alcol denaturato di origine estera, e di ingenti confezioni di vini e champagne e di olio evo adulterati, sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito dell’indagine “Bad Drink” coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha scoperto l’illecito utilizzo, per la produzione di bevande alcoliche come limoncelli e amari, di alcol destinato a fini industriali e di sanificazione, con un concreto rischio per la salute dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Perquisizioni e sequestri di disinfetteddenaturato di origine estera, e di ingenti confezioni di vini e champagne e di olio evo adulterati, sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito dell’indagine “Bad Drink” coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha scoperto l’illecito utilizzo, per la produzione di bevandeiche come, didestinato a fini industriali e di sanificazione, con un concreto rischio per la salute dei ...

Con alcol per gel anti Covid producevano limoncelli e amari - Campania Agenzia ANSA In preda ai fumi dell’alcol aggredisce passanti e minaccia i Carabinieri: denunciato esagitato I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 34enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine e attualmente sottoposto a misura di ...

