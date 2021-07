Comunali Torino, Valentina Sganga è la candidata sindaca del M5s. Scelta con la prima votazione sulla nuova piattaforma SkyVote (Di mercoledì 21 luglio 2021) Valentina Sganga è la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle di Torino. Il nome della capogruppo uscente in consiglio comunale è stato quello più votato sulla nuova piattaforma online del M5s, SkyVote. L’annuncio è stato fatto dal capo politico reggente Vito Crimi. Sganga, 35 anni, ha ottenuto il 54,24 per cento delle preferenze. Il suo avversario, il presidente della commissione comunale Commercio Andrea Russi, si è fermato al 45,76. “In bocca al lupo a Valentina e ad Andrea – dice Crimi -, confido che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)è ladel Movimento 5 Stelle di. Il nome della capogruppo uscente in consiglio comunale è stato quello più votatoonline del M5s,. L’annuncio è stato fatto dal capo politico reggente Vito Crimi., 35 anni, ha ottenuto il 54,24 per cento delle preferenze. Il suo avversario, il presidente della commissione comunale Commercio Andrea Russi, si è fermato al 45,76. “In bocca al lupo ae ad Andrea – dice Crimi -, confido che ...

