Comunali a Milano, Nicolai Lilin ritira la candidatura per Europa Verde (Di mercoledì 21 luglio 2021) E' durata meno di un giorno la candidatura di Nicolai Lilin alle prossime elezioni amministrative di Milano con "Europa Verde" , lista che appoggia il sindaco Giuseppe Sala. Dopo l'annuncio fatto ieri ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) E' durata meno di un giorno ladialle prossime elezioni amministrative dicon "" , lista che appoggia il sindaco Giuseppe Sala. Dopo l'annuncio fatto ieri ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ORA A MILANO, INAUGURAZIONE DEL NUOVO POINT LEGA IN VIALE ABRUZZI ++ Qui si potranno firmare i… - tommaso_gorini : RT @MiTomorrow: «Lasciamo agli altri le balle» ?? #milano #comunali #sala #elezioni #sindaco - Giorno_Milano : Comunali a Milano, Nicolai Lilin ritira la candidatura per Europa Verde - MiTomorrow : «Lasciamo agli altri le balle» ?? #milano #comunali #sala #elezioni #sindaco - alexfoti : RT @EuropaVerdeMi: l'autore di educazione siberiana NON è candidato nelle liste di Europa Verde per le comunali di MIlano -