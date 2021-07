Company of Heroes 3 tra campagna dinamica, abilità e molto altro in un nuovo video gameplay (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo che Relic Entertainment ha annunciato Company of Heroes 3, il team ora ha spiegato nel dettaglio come funzionerà la mappa nella campagna dinamica. In sostanza la campagna si svolge su una grande mappa dove i giocatori possono combattere, tagliare le linee di rifornimento nemiche e catturare obiettivi. Oltre a questo sappiamo che ci sono due tipi principali di unità: Compagnie e Distaccamenti. Le Compagnie sono la forza principale di un giocatore e sono costituite da elenchi di unità uniche con diverse abilità. Per esempio, una compagnia aerea consente attacchi aggressivi e garantisce ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo che Relic Entertainment ha annunciatoof3, il team ora ha spiegato nel dettaglio come funzionerà la mappa nella. In sostanza lasi svolge su una grande mappa dove i giocatori possono combattere, tagliare le linee di rifornimento nemiche e catturare obiettivi. Oltre a questo sappiamo che ci sono due tipi principali di unità: Compagnie e Distaccamenti. Le Compagnie sono la forza principale di un giocatore e sono costituite da elenchi di unità uniche con diverse. Per esempio, una compagnia aerea consente attacchi aggressivi e garantisce ...

