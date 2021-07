Come si è alleggerita l'accusa per l'assessore leghista che ha ucciso un uomo in piazza (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Nel 2018 aveva affermato in un'intervista alla ‘Provincia Pavese' che “sparare deve essere l'extrema ratio”. E a Massimo Adriatici il 'punto di non ritorno' deve essere parso quella spinta vigorosa subita da Youns El Boussetai in una sera d'estate davanti al bar ‘Ligure' di Voghera, cittadina in provincia di Pavia nota per la mostarda, il peperone e le casalinghe rese celebri dallo scrittore Alberto Arbasino. I carabinieri e la Procura per ora danno ‘quasi' ragione alla versione dell'assessore alla Sicurezza leghista che, durante l'interrogatorio, ha detto di avere esploso cadendo, ma lui non avrebbe voluto sparare, un colpo di pistola fatale per il ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Nel 2018 aveva affermato in un'intervista alla ‘Provincia Pavese' che “sparare deve essere l'extrema ratio”. E a Massimo Adriatici il 'punto di non ritorno' deve essere parso quella spinta vigorosa subita da Youns El Boussetai in una sera d'estate davanti al bar ‘Ligure' di Voghera, cittadina in provincia di Pavia nota per la mostarda, il peperone e le casalinghe rese celebri dallo scrittore Alberto Arbasino. I carabinieri e la Procura per ora danno ‘quasi' ragione alla versione dell'alla Sicurezzache, durante l'interrogatorio, ha detto di avere esploso cadendo, ma lui non avrebbe voluto sparare, un colpo di pistola fatale per il ...

Perché sempre più famiglie vogliono comprare casa proprio adesso E il mutuo batte l'affitto nel caso dei giovani (under 36) che grazie al decreto Sostegni bis possono acquistare casa avvalendosi della garanzia statale usufruendo di importanti incentivi economici. U ...

