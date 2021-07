Come proteggere gli occhi in estate e quali sono i rischi (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’occhio ha un sistema di lenti focalizzanti che porta sulla retina una certa quantità di luce e con essa di radiazioni che da 10 a 100 volte superiore rispetto a quella della pelle. Questo tipo di effetto è soprattutto importante per i bambini, il cui cristallino ha una capacità filtrante inferiore rispetto all’adulto. Chi rischia di più Attenzione deve essere portata alle persone anziane che sono soggette all’assommarsi di danni possibili, legati all’esposizione alla luce. In questo caso, basti pensare alla cataratta e alle maculopatie, cioè vere e proprie lesioni alla retina, possono essere favorite dall’esposizione ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’o ha un sistema di lenti focalizzanti che porta sulla retina una certa quantità di luce e con essa di radiazioni che da 10 a 100 volte superiore rispetto a quella della pelle. Questo tipo di effetto è soprattutto importante per i bambini, il cui cristallino ha una capacità filtrante inferiore rispetto all’adulto. Chia di più Attenzione deve essere portata alle persone anziane chesoggette all’assommarsi di danni possibili, legati all’esposizione alla luce. In questo caso, basti pensare alla cataratta e alle maculopatie, cioè vere e proprie lesioni alla retina, posessere favorite dall’esposizione ...

