Coldplay, un trailer annuncia il nuovo album "Music Of The Spheres" - VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Coldplay annunciano l’uscita del nuovo album, «Music Of The Spheres» . Sarà il nono album della band e uscirà il 15 ottobre. L’album, prodotto da Max Martin , è stato annunciato dalla band su... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ino l’uscita del, «Of The» . Sarà il nonodella band e uscirà il 15 ottobre. L’, prodotto da Max Martin , è statoto dalla band su...

Advertising

WARNERMUSICIT : 15 ottobre 2021 ?? Siete pronti per un viaggio cosmico con i @coldplay? ?? 'Music of the Spheres' è il loro nuovo att… - GazzettaDelSud : ?? #Coldplay | ???? VIDEO ???? | L’album, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band con una nota scritt… - SPYit_official : I #Coldplay annunciano l’uscita del nuovo #album: trailer e #tracklist... #musicofthespheres #album… - nocchi_rita : RT @WARNERMUSICIT: 15 ottobre 2021 ?? Siete pronti per un viaggio cosmico con i @coldplay? ?? 'Music of the Spheres' è il loro nuovo atteso a… - stellacarta_ : RT @WARNERMUSICIT: 15 ottobre 2021 ?? Siete pronti per un viaggio cosmico con i @coldplay? ?? 'Music of the Spheres' è il loro nuovo atteso a… -