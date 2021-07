Coca Cola cambia gusto. Gli ingredienti? Cosa non sapete, gira una voce: "Rischio clamoroso" (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Coca Cola cambia gusto. La multinazionale americana di Atlanta ha annunciato la variazione del sapore della Coca Cola Zero (l'ultima volta è accaduto nel 2017) ma gli appassionati temono che si ripeta la debacle del 1985, quando i consumatori costrinsero l'azienda a tornare alla "vecchia" bevanda dopo 79 giorni di proteste e barricate. Un evento storico, a suo modo. La "nuova" Coca Cola Zero (prodotto arrivato sul mercato per la prima volt nel 2005) avrà, assicura il comunicato, "un sapore più iconico, delizioso, rinfrescante". Ma come spiega Affari e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) La. La multinazionale americana di Atlanta ha annunciato la variazione del sapore dellaZero (l'ultima volta è accaduto nel 2017) ma gli appassionati temono che si ripeta la debacle del 1985, quando i consumatori costrinsero l'azienda a tornare alla "vecchia" bevanda dopo 79 giorni di proteste e barricate. Un evento storico, a suo modo. La "nuova"Zero (prodotto arrivato sul mercato per la prima volt nel 2005) avrà, assicura il comunicato, "un sapore più iconico, delizioso, rinfrescante". Ma come spiega Affari e ...

