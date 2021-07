Clamoroso episodio in Coppa Libertadores! Maxi rissa e 8 componenti del Boca fermati. Il video (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bruttissimo episodio avvenuto al termine dell’ottavo di finale di Coppa Libertadores tra Atletico Mineiro e Boca Juniors. Negli spogliatoi è scattata una Maxirissa, in cui tra calci, pugni, lavandini e transenne lanciati contro i rivali, la polizia è stata costretta ad usare lo spray al peperoncino. Addirittura, il presidente dell’Atletico Mineiro Sergio Coelho, avrebbe lanciato alcune bottiglie d’acqua verso la delegazione del Boca. Stando alle informazioni diffuse dalla polizia brasiliana, 8 componenti, del Boca, sarebbero stati fermati ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bruttissimoavvenuto al termine dell’ottavo di finale diLibertadores tra Atletico Mineiro eJuniors. Negli spogliatoi è scattata una, in cui tra calci, pugni, lavandini e transenne lanciati contro i rivali, la polizia è stata costretta ad usare lo spray al peperoncino. Addirittura, il presidente dell’Atletico Mineiro Sergio Coelho, avrebbe lanciato alcune bottiglie d’acqua verso la delegazione del. Stando alle informazioni diffuse dalla polizia brasiliana, 8, del, sarebbero stati...

