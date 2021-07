Clamoroso a Tokyo! Esordio con sconfitta per il calcio femminile USA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Risultatoin apertura della rassegna olimpica dedicata al. La squadra USA, campione mondiale in carica, escenel primo incontro contro la Svezia. Certo non l’ultima arrivata, la Svezia ricordiamo è medaglia d’argento a Rio de Janeiro 2016, ma il divario visto in campo la dice lunga. Fresca e frizzante la Svezia, più pesante e affaticate sono apparse le statunitensi. Inizio schioppettante che per 10 minuti mette sotto le americane con una serie di tiri in porta e corner conquistati. Solo al 10? si affacciano in avanti gli USA con un tiro di Alex Morgan. La Svezia non concede spazi, ...