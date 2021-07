Cingolani “Italia verde | rivoluzione possibile”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Cambieranno i trasporti, l’industria manifatturiera, la produzione energetica, il modo di fare turismo. Sarà una». Roberto, ministro della Transizione ecologica, in un’intervista pubblicata nel numero da domani in edicola, spiega a Famiglia Cristiana la «trasformazione epocale che attende il nostro Paese, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)». In tutto 235 miliardi di euro di investimenti, di cui 70 dedicati al “”. «Al momento abbiamo, in tutto il territorio nazionale, 50 gigawatt di installazioni rinnovabili. Nei prossimi dieci anni dobbiamo portarle a 120. Non c’è un ...

Agenzia askanews

Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica ... se ne aggiungeranno molti di più per la gestione dello strutturale, perchè la faccia dell'Italia sarà completamente cambiata».
Il pianeta grida aiuto, i vertici mondiali non possono più tapparsi le orecchie. È proprio in questo senso che si spiega il prossimo tavolo di lavoro del G20 che, per la prima volta nella storia, avrà ...