Cinema | Ischia Global | Zampaglione premiato per ' Morrison'

Global Film & Music Festival è realizzato con l'Accademia Internazionale Arte, presiedente onorario Tony Renis, e il sostegno della DGe Audiovisivo del MiC e della Regione ..."È vero, in genere non accetto premi letterari ma stavolta è diverso,mi riguarda, tutti i ... Il. Un incontro casuale o un desiderio di cambiare abito? "Di questo film abbiamo in realtà ...(Adnkronos) - Entra in vigore oggi in Francia il nuovo pass sanitario per accedere a musei, cinema e parchi a tema. Chi vorrà frequentare questi luoghi dovrà dimostrare di essere vaccinato, guarito o ...NAPOLI, 21 LUG - Federico Zampaglione per il suo film Morrison ha vinto l'Ischia Global Film & Music Award, nella 19/a edizione della manifestazione fondata e prodotta da Pascal Vicedomini che lo ha p ...