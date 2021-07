Cina, l’incredibile alluvione a Zhengzhou. I pendolari sommersi in metropolitana: almeno 12 morti – Il video (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle ultime ore lo Henan, una provincia della Cina Centrale nella valle del Fiume Giallo, è stata colpita da un’ondata di maltempo. La sua capitale in particolare, Zhengzhou, «ha sperimentato una serie di rari e violenti temporali che hanno causato l’accumulo di acqua nella metropolitana», hanno scritto i funzionari dell’amministrazione comunale, in un messaggio pubblicato sul social network Weibo. L’inondazione dei tunnel che attraversano la città sottoterra ha bloccato, all’interno dei vagoni, centinaia di persone. Dodici sono morte sommerse dall’acqua che è riuscita a entrare nei treni, cinque invece sono i feriti. L’evacuazione dei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle ultime ore lo Henan, una provincia dellaCentrale nella valle del Fiume Giallo, è stata colpita da un’ondata di maltempo. La sua capitale in particolare,, «ha sperimentato una serie di rari e violenti temporali che hanno causato l’accumulo di acqua nella», hanno scritto i funzionari dell’amministrazione comunale, in un messaggio pubblicato sul social network Weibo. L’inondazione dei tunnel che attraversano la città sottoterra ha bloccato, all’interno dei vagoni, centinaia di persone. Dodici sono morte sommerse dall’acqua che è riuscita a entrare nei treni, cinque invece sono i feriti. L’evacuazione dei ...

