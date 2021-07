Cina: inondazioni, evacuati in quasi 300mila nell'Henan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono quasi 300mila le persone evacuate nella provincia centrale cinese dell'Henan per le piogge torrenziali, dove oltre ai 12 morti della metropolitana del capoluogo Zhengzhou si temono numerosi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sonole persone evacuatea provincia centrale cinese dell'per le piogge torrenziali, dove oltre ai 12 morti della metropolitana del capoluogo Zhengzhou si temono numerosi ...

