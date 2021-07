Cina, inondazioni: almeno 13 persone annegate nel metro. Henan, 300 mila in fuga (Di mercoledì 21 luglio 2021) almeno 13 persone sono morte annegate nella metropolitana della città di Zhengzhou , flagellata da incessanti piogge e inondazioni che stanno colpendo la Cina centrale. Le autorità hanno ordinato lo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)13sono mortenellapolitana della città di Zhengzhou , flagellata da incessanti piogge eche stanno colpendo lacentrale. Le autorità hanno ordinato lo ...

