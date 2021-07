Cina | devastanti inondazioni nella provincia di Henan | 12 annegati nella metro di Zhengzhou

Advertising

A Zhengzhou 12 morti in metropolitana - Almeno dodici persone sono morte nell'inondazione della metropolitana della città di Zhengzhou, nellacentrale. Lo hanno reso noto le autorità locali, ...Inondazioni in, evacuate 300mila persone Sono quasi 300mila le persone evacuate nella provincia centrale cinese dell'Henan per le piogge torrenziali, dove oltre ai 12 morti della metropolitana ...Gravi inondazioni hanno colpito la provincia centrale cinese di Henan nelle ultime ore. Strade e stazioni della metropolitana sono state sommerse a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. In una ...«Dal 16 luglio a martedì pomeriggio, le pesanti precipitazioni hanno colpito oltre 280.000 residenti in 31 contee e distretti dell'Henan. Dodici persone sono morte nell'inondazione della metropolitana ...