(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Lucianain merito all’ennesimo episodio di violenza verificatosi sulla litoranea salernitana”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e Coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo: “Martedì mattina unè stato aggredito, ad, da un extracomunitario che, dopo averlo fermato e minacciato con un cacciavite alla gola, si è fatto consegnare il telefonino e poi è fuggito via senza lasciare tracce. Negli ultimi giorni, nella stessa zona, si ...

Advertising

anteprima24 : ** Ciclista rapinato ad #Eboli, #Cirielli (FdI): “E’ emergenza sicurezza, intervenga Lamorgese” **… - ottopagine : Ciclista rapinato ad Eboli: 'E’ emergenza sicurezza, intervenga Lamorgese' #Eboli - salernonotizie : Litoranea sempre più insicura: ciclista di Battipaglia minacciato e rapinato in pineta - salernotoday : 'Dammi il telefonino', ciclista rapinato in litoranea ad Eboli: si cerca uno straniero -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclista rapinato

Zerottonove.it

Come riporta il quotidiano " Il Mattino ", lunedì sera un30enne del posto è statoda uno straniero che gli ha puntato un cacciavite alla gola e si è fatto consegnare lo smartphone .Il, originario di Battipaglia stava percorrendo come ogni mattina la litoranea in sella alla sua bicicletta.Eboli, lunedì sera un ciclista 30enne è stato rapinato da uno straniero, che lo ha minacciato con un cacciavite alla gola.Una serie di furti e rapine ai danni dei turisti e dei residenti si sono verificati nei giorni scorsi ad Eboli. Come riporta il quotidiano “Il Mattino”, lunedì sera un ciclista 30enne del posto è stat ...