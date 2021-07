Ciclismo, futuro di Marc Soler: “Ci sono varie possibilità tra le quali il rinnovo con la Movistar” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Marc Soler pensa al suo futuro. Il ciclista della Movistar, viste anche le sue indubbie qualità, è ricercatissimo sul mercato. Questo, però, non deve far pensare al fatto che lascerà certamente la sua attuale squadra. Come ha confessato lui stesso sta valutando tutta una serie di ipotesi che si sono aperte negli ultimi giorni. “Il mio rapporto con il team manager Eusebio Unzué è molto buono È lui che mi ha dato l’opportunità di diventare un professionista, che mi ha aiutato a crescere e ad arrivare al livello a cui sono arrivato ora. Posso solo ringraziarlo per tutto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)pensa al suo. Il ciclista della, viste anche le sue indubbietà, è ricercatissimo sul mercato. Questo, però, non deve far pensare al fatto che lascerà certamente la sua attuale squadra. Come ha confessato lui stesso sta valutando tutta una serie di ipotesi che siaperte negli ultimi giorni. “Il mio rapporto con il team manager Eusebio Unzué è molto buono È lui che mi ha dato l’opportunità di diventare un professionista, che mi ha aiutato a crescere e ad arrivare al livello a cuiarrivato ora. Posso solo ringraziarlo per tutto ...

