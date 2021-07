Ciclismo | dopo Groenewegen torna al successo anche Jakobsen

Advertising

Eurosport_IT : 350 giorni dopo il terribile incidente, Fabio Jakobsen torna alla vittoria! ??????? #EurosportCICLISMO | #Jakobsen - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Le classifiche della #CiclismoCup2021 aggiornate dopo la #SettimanaCiclisticaItaliana - SpazioCiclismo : Le classifiche della #CiclismoCup2021 aggiornate dopo la #SettimanaCiclisticaItaliana - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciclismo, Jakobsen torna a vincere dopo l'incidente: 'Ora posso dire di essere tornato' - Lodamarco1 : RT @repubblica: Ciclismo, Jakobsen torna a vincere dopo l'incidente: 'Ora posso dire di essere tornato' -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo dopo

la Repubblica

Ad agosto 2020 la terribile caduta al Giro di Polonia causata Dylan Groenewegen quasi costò la vita a Fabio Jakobsen e un anno, a un giorno di distanza, entrambi hanno tagliato il traguardo a ...Moser è un ambasciatore delnel mondo e nella sua vita ha incrociato anche Maradona nella ... sono curioso di vedere lui alla Lazio e di seguire il campionatola giostra di cambiamenti ...Fabio Jakobsen ha vinto nella seconda frazione del Giro in terra belga, all'interno del circuito di Zolder che è stato ripetuto per trenta volte perché il tracciato originario è stato modificato a cau ...È il ventenne Alessio Martinelli il terzo giovane neo professionista pronto a debuttare tra i big con le vesti della Bardiani-CSF-Faizanè. Dopo Luca Colnaghi e lo spagnolo Iker Bonillo, è dunque in ar ...