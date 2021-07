Ciclismo | Alessio Martinelli passerà professionista con la Bardiani CSF Faizanè | “Sono pronto a ripagarli”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) È il ventenneil terzo giovane neoa debuttare tra i big con le vesti della Bardiani-CSF-. Dopo Luca Colnaghi e lo spagnolo Iker Bonillo, è dunque in arrivo il vice campione del mondo Juniores di Harrogate 2019, attualmente in forza tra i dilettanti con la Continental Colpack-Ballan. Già ad inizio di questa stagione si era aggregato al team della famiglia Reverberi nel training camp di Benidorm. In questa occasione il giovane di Sondalo si era potuto testare durante gli allenamenti al fianco dei pro, condividendo i primi momenti assieme a coloro che saranno i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Alessio

OA Sport

...30 - 14:45 Taekwondo - - 80kg Maschile - 14:45 - 15:00 (Simone) 27 LUGLIO 2021 (22 FINALI) ...00 - 04:40 Tuffi - Piattaforma Sincro Femminile - 08:00 - 09:00- Mountain Bike Femminile - ...Ecco tutti gli atleti olimpici toscani Taekwondo: Simone, Livorno Tiro a segno: Lorenzo Bacci. Firenze Scherma: Martina Batini, Pisa: Alberto Bettiol, Poggibonsi Atletica: Anna ...Dopo due anni di esperienza nel team Colpack Ballan, il 2022 sarà la stagione del grande salto per Alessio Martinelli che passerà professionista con la Bardiani CSF Faizanè. Per Alessio Martinelli il ...Dopo due anni di esperienza nel team Colpack Ballan, il 2022 sarà la stagione del grande salto per Alessio Martinelli che passerà professionista con la Bardiani CSF Faizanè. Per Alessio Martinelli il ...