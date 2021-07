Chicago Fire 8 e Chicago P D 7 incontrano Chicago Med 4 nel crossover del 21 luglio su Italia1

(Di mercoledì 21 luglio 2021)8 eP.D. 7 sono pronti ad incontrareMed 4 nell’appuntamento del superin onda suproprio questa sera. Inutile ribadire che il medical drama di Dick Wolf tornerà poi ad agosto, come da programmazione, mentre le altre due serie andranno avanti con il consueto appuntamento settimanale con ben tre episodi a serata. Il titolo del maxi episodio è Infezione e prenderà il via proprio dai pompieri di ...

Su Italia 1 dalle 21.21. Otis, coinvolto nell'incendio alla fabbrica dei materassi, viene trasportato in ospedale in gravissime condizioni. La squadra é sconvolta. Anticipazioni Chicago Fire 8 su Italia1, Haas sul crossover con P.D. e Med "Sarà terrificante" E' in arrivo un appuntamento davvero imperdibile per i ... Le tre serie tv ambientate a Chicago tornano su Italia 1 mercoledì 21 luglio 2021 con un nuovo episodio crossover.