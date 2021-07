Chi voterà contro il ddl Zan al Senato? La previsione di Cecilia D’Elia (Segr. nazionale Pd) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ieri è tornato al Senato il testo del provvedimento relativo alla legge contro l’omotransfobia. Qual è la sua percezione al termine della seconda giornata di discussione? “Mi pare evidente che, in realtà, non ci sia nessuna intenzione di un confronto su questo testo, e la quantità di emendamenti presentati dalla Lega, quasi 700, credo che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ieri è tornato alil testo del provvedimento relativo alla leggel’omotransfobia. Qual è la sua percezione al termine della seconda giornata di discussione? “Mi pare evidente che, in realtà, non ci sia nessuna intenzione di un confronto su questo testo, e la quantità di emendamenti presentati dalla Lega, quasi 700, credo che L'articolo proviene da Inews.it.

