"Chi ha incastrato Babbo Natale?", De Sica e Siani tornano a lavorare insieme (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – Ultimamente, per Christian De Sica, è tempo di grandi ritorni e di importanti reunion artistiche. Dopo aver riformato la coppia comica con Massimo Boldi anche per i cinepanettoni realizzando "In vacanza su Marte" a Natale 2020, ora l'attore e regista romano ritroverà anche Alessandro Siani in occasione del film di Natale 2021. Siani e De Sica hanno già realizzato insieme, alcuni anni fa, "Il principe abusivo": fu un successo tale da far decidere ai due di portare la storia anche sul palcoscenico, realizzandone una piéce teatrale. E ora faranno il bis nelle sale con ...

