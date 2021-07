C'è la revoca del pubblico interesse su Tor di Valle. Riparte l'iter per lo stadio della Roma (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Roma può iniziare ora a pensare, davvero, ad un nuovo progetto per lo stadio visto che l'Assemblea Capitolina ha deliberato la revoca del pubblico interesse su di Tor di Valle. Finisce così, dopo 9 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lapuò iniziare ora a pensare, davvero, ad un nuovo progetto per lovisto che l'Assemblea Capitolina ha deliberato ladelsu di Tor di. Finisce così, dopo 9 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell'Iran ha respinto l'accordo preliminare raggiunto dai negoziatori a… - Agenzia_Ansa : La sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet annuncia la revoca, decisa dall'aula, del progetto dello Stadio della… - perchetendenza : 'Tor di Valle': Perché l'Assemblea capitolina ha approvato la delibera per la revoca del pubblico interesse sul pro… - sportli26181512 : C'è la revoca del pubblico interesse su Tor di Valle. Riparte l'iter per lo stadio della Roma: C'è la revoca del pu… - twMec : RT @Agenzia_Ansa: La sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet annuncia la revoca, decisa dall'aula, del progetto dello Stadio della Roma… -