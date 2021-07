C’è il trailer di The Last Duel, nuovo film epico di Ridley Scott (Di mercoledì 21 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=41WdQ8iY7D4 Dopo una lunga attesa e alcuni rinvii legati alla pandemia, ecco finalmente le prime immagini di The Last Duel, il nuovo film di Ridley Scott. Nelle scorse ore è stato presentato il trailer ufficiale che ci dà, dunque, l’occasione di avere un primo assaggio dell’ultimo lavoro del regista inglese. Scritto da Nicole Holofcener (Copia originale, La seconda vita di Anders Hill) e dagli attori Ben Affleck e Matt Damon, che figurano anche nel cast, la protagonista è Jodie Comer (Killing Eve), che interpreta Marguerite de Carrouges, ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=41WdQ8iY7D4 Dopo una lunga attesa e alcuni rinvii legati alla pandemia, ecco finalmente le prime immagini di The, ildi. Nelle scorse ore è stato presentato ilufficiale che ci dà, dunque, l’occasione di avere un primo assaggio dell’ultimo lavoro del regista inglese. Scritto da Nicole Holofcener (Copia originale, La seconda vita di Anders Hill) e dagli attori Ben Affleck e Matt Damon, che figurano anche nel cast, la protagonista è Jodie Comer (Killing Eve), che interpreta Marguerite de Carrouges, ...

Advertising

astronzeneca : Ma ora scherzi a parte perché il trailer di Spiderman veramente non esce? Cioè c’è qualche problema sempre tra Disn… - maplewhite1912 : @Lukish25 Il trailer è dato per certo. C'è un evento sul canale Twitch di Movieplayer con i registi. - ByAnomis : @Kolored97 Si però posso dire una cosa! Io non voglio incazzarmi però che Caz**! Ma si è mai fatto un Trailer con d… - Kolored97 : @ByAnomis E qui ovviamente, c'è un articolo a riguardo: - Screenweek : #SexEducation 3: c’è aria di cambiamento al liceo Moordale, ecco il teaser trailer #SexEducation3… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è trailer Heather Locklear, scopri come è cambiata l'attrice ex star di Dynasty e Melrose Place Sky Tg24