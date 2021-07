Catanese positivo bloccato a Mykonos | gli amici | ' Covid hospital pieni | abbiamo chiamato la polizia'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Proprio per questo motivo il ministero degli Esteri da giorni invita i connazionali a consultare il sito ViaggiareSicuri.it prima di prendere qualsiasi decisione di viaggio, specie per alcune mete ...

Ultime Notizie dalla rete : Catanese positivo

'Il nostro amico è risultatoe l'ha scoperto in Grecia. Io non ho fatto il vaccino poiché dal test sierologico che ho fatto prima di partire sono emersi gli anticorpi alti, mentre l'altro ...Il produttoreAntonio Chiaramonte , presidente di CinemaSet , ma oramai da anni trasferito a Roma ... che ha voluto trasferire la propria esperienza personale in un messaggioper i ...Sono 19 i nuovi casi di contagio in provincia di Siracusa, nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Una postilla precisa che dei 19 nuovi contagi, ...Sono 550 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.234 tamponi processati nell’isola. L’incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ie ...