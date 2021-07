Cartabia tira dritto | “Salvi i processi di mafia e terrorismo | riforma esclude reati puniti con l’ergastolo” Ma quelle fattispecie non lo sono

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Spesso si è detto in questi giorni che iperandranno in fumo. Non è cosi: i procedimenticonnonsoggetti ai termini dell’improcedibilità”. Lo ha detto nel corso del question time alla Camera la ministra della Giustizia, Marta, a proposito della improcedibilità introdotta dalla suadella prescrizione. La ministra ha così replicato alle critiche arrivate ieri sia dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri , sia dal procuratore nazionale antiCafiero De Raho, ...

I sempre bene informati suggeriscono che il Gandalf della situazione, cioè lo stregone chei ...attacchi concatenati dei tre leader barattandolo con un temperato via libera alla riforma. ...Ma laferma tutti L'assalto dei pentastellati deve però fare i conti con la fermezza della Guardasigilli . La, intervenendo a un convegno al Palazzo di Giustizia di Napoli, ha ..."Occorre mettere mano alla riforma, che non è solo una riforma sulla prescrizione, ma sull'intero processo penale e si inserisce in un quadro sulle ...C’è un che di tolkeniano nella curiosa compagnia che marcia compatta verso il Quirinale. La compongono Matteo Renzi, leader di Italia viva, Matteo Salvini, segretario della Lega, e - per interposto An ...