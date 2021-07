Cartabia: "Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere violenza a freddo" (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Stando alle indagini risulta che non fosse una reazione necessitata da una situazione di rivolta, ma una violenza a freddo”. Queste le parole della ministra della Giustizia Marta Cartabia, riferendo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in Aula alla Camera. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Stando alle indagini risulta che non fosse una reazione necessitata da una situazione di rivolta, ma una”. Queste le parole della ministra della Giustizia Marta, riferendo sulle violenze neldiin Aula alla Camera.

