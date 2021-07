Cartabia: “In carcere Santa Maria Capua Vetere uso insensato della forza” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sono stati fatti gravi” quelli di Santa Maria Capua Vetere con un “uso insensato e smisurato della forza”. Così la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in aula alla Camera, nel corso dell’informativa su quanto accaduto nel carcere campano. Fatti che “reclamano un’indagine ampia, perché si conosca cosa è successo negli istituti nell’ultimo anno, quando la pandemia ha esasperato tutto”, ha sottolineato quindi annunciando che “abbiamo costituito al Dap una commissione ispettiva che visiterà tutte le carceri interessate ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sono stati fatti gravi” quelli dicon un “usoe smisurato”. Così la ministraGiustizia, Marta, in aula alla Camera, nel corso dell’informativa su quanto accaduto nelcampano. Fatti che “reclamano un’indagine ampia, perché si conosca cosa è successo negli istituti nell’ultimo anno, quando la pandemia ha esasperato tutto”, ha sottolineato quindi annunciando che “abbiamo costituito al Dap una commissione ispettiva che visiterà tutte le carceri interessate ...

Advertising

davidallegranti : Cartabia: 'Chi non è mai stato in un carcere, voi onorevoli lo potete fare, fatelo' - Agenzia_Ansa : 'Stando alle indagini risulta che non fosse una reazione necessitata da una situazione di rivolta, ma una violenza… - RaiNews : Cartabia: 'Occorre un'indagine ampia perchè si conosca quello che è successo in tutte le carceri nell'ultimo anno d… - aleiandi : RT @davidallegranti: Cartabia: 'Chi non è mai stato in un carcere, voi onorevoli lo potete fare, fatelo' - Trentin0 : La ministra Cartabia in parlamento: 'Violenza a freddo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere' -