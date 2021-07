Cartabia alla Camera per riferire su Santa Maria Capua Vetere (Di mercoledì 21 luglio 2021) I pestaggi del carcere di Santa Maria Capua Vetere non furono una "reazione necessitata da un'azione di rivolta" ma "una violenza a freddo". A dirlo, in aula alla Camera, la ministra della Giustizia Marta Cartabia in merito ai fatti accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. "Abbiamo visto tutti quelle immagini", ha aggiunto la ministra. "Violenze su un detenuto in ginocchio; colpi ad un altro in carrozzella; più agenti armati che si scagliavano contro singoli detenuti. Il tutto sotto la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) I pestaggi del carcere dinon furono una "reazione necessitata da un'azione di rivolta" ma "una violenza a freddo". A dirlo, in aula, la ministra della Giustizia Martain merito ai fatti accaduti nel carcere di. "Abbiamo visto tutti quelle immagini", ha aggiunto la ministra. "Violenze su un detenuto in ginocchio; colpi ad un altro in carrozzella; più agenti armati che si scagliavano contro singoli detenuti. Il tutto sotto la ...

