Cartabia | a Santa Maria Capua Vetere violenza a freddo

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - "Dagli atti di indagine sembra che non si sia trattato di una reazione a rivolte, ma di". La Guardasigilli Marta, ha riferito con una informativa alla Camera sui fatti avvenuti nel carcere di, dove dei video relativi al 6 aprile del 2020 hanno documentato delle violenze a carico dei detenuti. La ministra della Giustizia ha parlato di un "uso smisurato e insensato della forza". Per la"i fatti reclamano indagini ampie, affinché si conosca quanto accaduto in tutti i penitenziari nell'ultimo ...