Carolina Marconi, nuovo look con la parrucca: 'Come vedete, da pelatina a capellona'. (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carolina Marconi continua la sua lotta con il cancro e sul social mostra il suo nuovo look. Dopo essersi rasata a seguito delle cure infatti l'ex gieffina Carolina Marconi ha deciso di indossare una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021)continua la sua lotta con il cancro e sul social mostra il suo. Dopo essersi rasata a seguito delle cure infatti l'ex gieffinaha deciso di indossare una ...

Advertising

leggoit : Carolina Marconi, nuovo look con la parrucca: «Come vedete, da pelatina a capellona». - infoitcultura : Carolina Marconi e il suo cambio look con la malattia: “Felice come una bambina” - infoitcultura : Carolina Marconi, il sorriso per combattere la malattia: “Felice come una bambina” - LadyNews_ : #CarolinaMarconi rasa i capelli dopo la chemioterapia: va pazza per la parrucca creata per lei - Ninfa96480986 : @seadatrash Io anni fa con Carolina Marconi e Tommi Vy.....ma ancora non cerano i social e quindi solo quello che si vedeva sui giornali -