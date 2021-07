Carditello Festival | family happening con omaggio a Modugno | fiabe e incursioni teatrali

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un grandeper celebrare, sabato 24 luglio, la rinascita del Real Sito di– capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata – conper bambini, mostra fotografica e concertoa Domenicodi Mario Incudine. Un viaggio da sud a sud con uno straordinario spettacolo di teatro canzone, testi di Sabrina Petyx e regia di Moni Ovadia (unica data per il centro-sud).Spazio alle famiglie nel quarto appuntamento del ...

Un successo per il terzo appuntamento delcon l Omaggio a Morricone dell Orchestra Roma Sinfonietta, Tosca e Javier Girotto ai sassofoni. Presenti 700 persone nel suggestivo galoppatoio del Real Sito di. Il ......- castello - di - villafranca - 13755058/) Sabato 17 luglio - Pavaglione di LUGO (Ravenna) " Ravenna(SOLD OUT) Domenica 18 luglio - Real Sito di(Caserta) "(...Milano, 20 lug. (askanews) - Un successo per il terzo appuntamento del Carditello Festival con l Omaggio a Morricone dell Orchestra Roma ...CARDITELLO FESTIVAL, L’OMAGGIO A MORRICONE DI TOSCA E ROMA SINFONIETTA di Innocenzo Orlando Terzo appuntamento nella Reggia di Carditello, domeni ...