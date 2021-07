Carceri, Cartabia in Aula: “A Santa Maria Capua Vetere violenza a freddo, non reazione a rivolte. Ora indagine ampia su tutti gli istituti” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Dagli atti di indagine emerge che a Santa Maria Capua Vetere non si è trattato di una reazione a rivolte, ma di violenza a freddo“. Lo ha detto in Aula alla Camera la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso dell’informativa sulle violenze subite dai detenuti dell’istituto campano nel marzo 2020. I fatti accaduti, ha aggiunto la ministra, “reclamano un’indagine ampia, perché si conosca cosa è successo negli istituti nell’ultimo anno, quando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Dagli atti diemerge che anon si è trattato di una, ma di“. Lo ha detto inalla Camera la ministra della Giustizia, Marta, nel corso dell’informativa sulle violenze subite dai detenuti dell’istituto campano nel marzo 2020. I fatti accaduti, ha aggiunto la ministra, “reclamano un’, perché si conosca cosa è successo neglinell’ultimo anno, quando la ...

Advertising

repubblica : ?? Pestaggi, la ministra Cartabia alla Camera: 'A Santa Maria violenza a freddo. Indagine su tutte le carceri della… - petergomezblog : Riforma Cartabia, l’entusiasmo di Salvini si è già smorzato: “No colpi di spugna per svuotare le carceri”… - ilriformista : Draghi: 'Migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili' #Draghi #Cartabia #SantaMariaCapuaVetere… - LaStampaTV : VIDEO | Santa Maria Capua Vetere, Cartabia: 'Uso insensato della forza. Serve indagine su tutte le carceri delle ri… - fattoquotidiano : Carceri, Cartabia in Aula: “A Santa Maria Capua Vetere violenza a freddo, non reazione a rivolte. Ora indagine ampi… -