Carceri, Cartabia “A Santa Maria Capua Vetere uso insensato della forza” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo fatti così gravi, reputo che sia nostro dovere riflettere sulla contingenza ma anche sulle cause profonde che hanno portato un anno fa ad un uso così smisurato e insensato della forza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso dell'informativa, alla Camera, sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.“Fatti di questa portata, richiedono, da un lato una risposta immediata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo fatti così gravi, reputo che sia nostro dovere riflettere sulla contingenza ma anche sulle cause profonde che hanno portato un anno fa ad un uso così smisurato enel carcere di”. Lo ha detto la ministraGiustizia, Marta, nel corso dell'informativa, alla Camera, sulle violenze nel carcere di.“Fatti di questa portata, richiedono, da un lato una risposta immediata da ...

Advertising

petergomezblog : Riforma Cartabia, l’entusiasmo di Salvini si è già smorzato: “No colpi di spugna per svuotare le carceri”… - ilriformista : Draghi: 'Migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili' #Draghi #Cartabia #SantaMariaCapuaVetere… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Dopo fatti così gravi, reputo che sia nostro dovere riflettere sulla contingenza ma anche sulle… - Clauluss : Dite alla #Cartabia di costruire carceri o meglio di trasformare in carceri le tante caserme dismesse. Chi delinque… - Clauluss : Dite alla #Cartabia di costruire carceri o meglio di trasformare in carceri le tante caserme dismesse. Chi delinque… -