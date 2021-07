Carabinieri trovano bunker sotto la camera da letto a Taurianova (Di mercoledì 21 luglio 2021) Trovato bunker sotto una camera da letto ad Taurianova, era ben nascosto mimetizzato a 2 metri di profondità tutto di cementa armato. A Taurianova trovato bunker totalmente interrato in cemento armato, delle dimensioni di circa 3×3 metri e alto circa 2 metri, con impianto di illuminazione elettrica e un sistema di areazione mediante fori, che Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Trovatounadaad, era ben nascosto mimetizzato a 2 metri di profondità tutto di cementa armato. Atrovatototalmente interrato in cemento armato, delle dimensioni di circa 3×3 metri e alto circa 2 metri, con impianto di illuminazione elettrica e un sistema di areazione mediante fori, che

Advertising

massimotwiter1 : @RadioSavana Come quelli dei fatti di Genova. Ragazzi indottrinati nei centri sociali, come quello poveretto minore… - taglient8th : RT @Emilystellaemi2: Napoli, carabinieri trovano un lager per animali vicino all'ospedale - MILONGBEACH : RT @SCRIGNOMAGICO: #G8Genova2001 I miei ricordi. Inizio di manifestazione pacifica. Infiltrazione di bande di criminali incappucciati (Bla… - Efisio31251859 : @ParaBellum____ @ILupobianco @LaPiramide_FR @dottorbarbieri Perché non possono guardarlo! Se trovano il cliente giu… - cammarata_lee : @ilCastellano00 @FQLive @fattoquotidiano Già e li la polizia i carabinieri la finanza sono tutti collusi. Non trova… -