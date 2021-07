Capo della Polizia ha incontrato ieri Vice Ministro dell’Interno Ucraino Serhii Honcarov (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza- Prefetto Lamberto Giannini ha incontrato ieri al Viminale il Vice Ministro dell’Interno Ucraino, Serhii Honcarov accompagnato dall’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav MELNYK. L’incontro si è svolto in un clima di costruttiva e fattiva collaborazione alla presenza del Vice Direttore Generale per il Coordinamento, Mariateresa SEMPREVIVA, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il– Direttore Generalepubblica sicurezza- Prefetto Lamberto Giannini haal Viminale ilaccompagnato dall’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav MELNYK. L’incontro si è svolto in un clima di costruttiva e fattiva collaborazione alla presenza delDirettore Generale per il Coordinamento, Mariateresa SEMPREVIVA,

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA CARTABIA Parla il capo della Direzione distrettuale Antimafia milanese: “Sulla base dei numeri già si capis… - Tg3web : Il 19 luglio del 1992, a Palermo una Fiat 126 carica di esplosivo veniva fatta esplodere in via D'Amelio, provocand… - crocerossa : ??Oggi il Presidente @Francescorocca ha conferito la Medaglia d'oro al Merito della #CroceRossa al Capo del Corpo na… - Salepepe14 : RT @Moonlightshad1: Gianni De Gennaro era il capo della polizia del G8 di Genova e come molti suoi subalterni e tutti i politici al governo… - TulliSergio : RT @guffanti_marco: Sia chiaro: essere onesti senza aver le mani vicine alla refurtiva è fin troppo facile. Uno per tutti: Lanzalone, av… -