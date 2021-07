Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: le favorite gara per gara (donne) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da tempo sono stati ufficializzati i nove equipaggi dell’Italia del Canottaggio impegnati nei Giochi, ovvero tutti quelli che si erano già qualificati in occasione dei Mondiali di Linz 2019: saranno quattro le imbarcazioni in gara al femminile per l’Italia, che potrà portare anche una riserva per il quattro di coppia senior. Doppio pesi leggeri femminile – Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate): un sogno nel cassetto chiamato podio. Dopo aver dimostrato la propria forza nella specialità a livello continentale, è giunto il momento di fare un salto di qualità per cercare il podio olimpico. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da tempo sono stati ufficializzati i nove equipaggi dell’Italia delimpegnati nei Giochi, ovvero tutti quelli che si erano già qualificati in occasione dei Mondiali di Linz 2019: saranno quattro le imbarcazioni inal femminile per l’Italia, che potrà portare anche una riserva per il quattro di coppia senior. Doppio pesi leggeri femminile – Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate): un sogno nel cassetto chiamato podio. Dopo aver dimostrato la propria forza nella specialità a livello continentale, è giunto il momento di fare un salto di qualità per cercare il podio olimpico. ...

Advertising

Corriere : Canottaggio, in gara per Mondelli: «Qui con noi la bandiera della bara donata dalla mamma» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Canottaggio, in gara per Mondelli: «Qui con noi la bandiera della bara donata dalla mamma» - ky_gaard : Alle olimpiadi in questa casa si seguirà: -Italvolley (m/f) -nuoto in vasca -tennis -calcio (m/f) -ginnastica art… - teneotenu : RT @Corriere: Canottaggio, in gara per Mondelli: «Qui con noi la bandiera della bara donata dalla mamma» - PietroOlma : RT @NessunaCorrelaz: 20 Luglio 2021 - Antonio Rossi Infaccino 25.05: Antonio Rossi si vaccina -