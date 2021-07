Cannes | Moretti | ' invecchiare di colpo? Succede se vince film dove donna resta incinta di un' auto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Un post inaspettato e polemico, con cui Nanniesprime tutta la sua delusione per la mancata considerazione al festival didel suo 'Tre Piani'. Lo ha postato il regista romano su Instagram:di. Soprattutto se un tuopartecipa a un festival. E non. E inveceun altro, in cui la protagonista rimanedi una Cadillac. Invecchi di. Sicuro", scrive. Il riferimento è al ...