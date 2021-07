Cancellato il Lucca Summer Festival 2021 | saltano tutti i concerti

Advertising

MarcoBorelli3 : RT @qn_lanazione: Cancellato il #Lucca Summer Festival 2021 - GraziellaGrass3 : RT @qn_lanazione: Cancellato il #Lucca Summer Festival 2021 - r_corti : RT @qn_lanazione: Cancellato il #Lucca Summer Festival 2021 - qn_lanazione : Cancellato il #Lucca Summer Festival 2021 - muoversintoscan : ????Per una riprogrammazione dell’offerta commerciale, oggi il treno regionale 18480 (FIRENZE SMN – LUCCA) è cancellato. -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellato Lucca

LA NAZIONE

, 21 luglio 2021 - Niente da fare. Come era ormai nell'aria da giorni, l'edizione 2021 delSummer Festival è stata cancellata definitivamente. Tutto rinviato all'estate 2022. Comune e organizzatori hanno dovuto gettare la spugna, a causa dei troppi intoppi burocratici e tecnici per ...... dopo una lunga e intensa nevicata notturna che avevaogni traccia. Mentre i giorni di ...famiglie 18 Gennaio 2018 AREZZO - Il basket integrato della Sba diventa un film 6 Novembre 2014...Lucca, 21 luglio 2021 - Niente da fare. Come era ormai nell'aria da giorni, l'edizione 2021 del Lucca Summer Festival è stata cancellata definitivamente. Tutto rinviato all'estate 2022. Comune e organ ...Niente da fare. Come era ormai nell'aria da giorni, l'edizione 2021 del Lucca Summer Festival è stata cancellata definitivamente. Tutto rinviato all'estate 2022. Comune e organizzatori hanno dovuto ...