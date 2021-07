Campionati italiani di danza sportiva: la sannita Valeria Salvatore trionfa in 4 discipline (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Un poker che non dimenticherà mai. Senza bleffare, ma con tanto lavoro, sudore, dedizione. Valeria Salvatore, ballerina sannita della Dance Art Academy (sedi a Benevento e Sant’Agata de’ Goti), si è imposta a Rimini in occasione della tredicesima edizione di Sportdance, i Campionati italiani di danza sportiva in 4 categorie differenti: samba, rumba, chachacha e jive. In pratica, cambia la musica, ma non il risultato. “E’ stata una grande soddisfazione ed un quadruplo successo inatteso – ha dichiarato Valeria – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Un poker che non dimenticherà mai. Senza bleffare, ma con tanto lavoro, sudore, dedizione., ballerinadella Dance Art Academy (sedi a Benevento e Sant’Agata de’ Goti), si è imposta a Rimini in occasione della tredicesima edizione di Sportdance, idiin 4 categorie differenti: samba, rumba, chachacha e jive. In pratica, cambia la musica, ma non il risultato. “E’ stata una grande soddisfazione ed un quadruplo successo inatteso – ha dichiarato– ...

Advertising

Sestopoterecom : In Val Parma i campionati italiani di parapendio 2021 - anteprima24 : ** Campionati italiani di danza sportiva: la sannita Valeria Salvatore trionfa in 4 discipline **… - SwimmerShopit : Campionati Italiani Master di Nuoto 2021, le classifiche - Paoblog : In Val Parma i campionati italiani di parapendio 2021 - Scisciano : In Val Parma i Campionati italiani di Parapendio 2021 -