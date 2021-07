Cambia il futuro di Mario Rui: le ultime (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come dichiarato dal presidente De Laurentiis, il futuro del Napoli passa dal ridimensionamento economico. 'Tutti sono sul mercato', sono state le parole del patron del Napoli e la partenza di uno o due big sembra cosa scontata. Sul piede di partenza sembrava esserci Mario Rui, che era stato accostato al Galatasaray. Secondo quanto dichiarato dal suo agente a Radio Marte, la situazione legata al terzino portoghese sembrerebbe tutt'altro che un approdo nel campionato turco. Anzi non ci sarebbero le condizioni per la partenza del laterale sinistro. Ecco quanto dichiarato da Mario Giuffredi: "Il Napoli ha messo tutti sul mercato, anche ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Come dichiarato dal presidente De Laurentiis, ildel Napoli passa dal ridimensionamento economico. 'Tutti sono sul mercato', sono state le parole del patron del Napoli e la partenza di uno o due big sembra cosa scontata. Sul piede di partenza sembrava esserciRui, che era stato accostato al Galatasaray. Secondo quanto dichiarato dal suo agente a Radio Marte, la situazione legata al terzino portoghese sembrerebbe tutt'altro che un approdo nel campionato turco. Anzi non ci sarebbero le condizioni per la partenza del laterale sinistro. Ecco quanto dichiarato daGiuffredi: "Il Napoli ha messo tutti sul mercato, anche ...

