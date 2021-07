Calvarese si dimette dall’Aia per «motivi personali» (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’arbitro Gianpaolo Calvarese lascia l’Aia per «motivi personali». Lo ha fatto sapere lo stesso direttore di gare in una lettera di dimissioni recapitata ai piani alti dell’Associazione italiana arbitri, guidata dallo scorso febbraio da Alfredo Trentalange. Una decisione, quella di Calvarese, del tutto inattesa dai vertici dell’Aia, tanto che l’arbitro abruzzese era rientrato, poche settimane L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’arbitro Gianpaololascia l’Aia per «». Lo ha fatto sapere lo stesso direttore di gare in una lettera di dimissioni recapitata ai piani alti dell’Associazione italiana arbitri, guidata dallo scorso febbraio da Alfredo Trentalange. Una decisione, quella di, del tutto inattesa dai vertici dell’Aia, tanto che l’arbitro abruzzese era rientrato, poche settimane L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++#SerieA, l'arbitro Gianpaolo #Calvarese si dimette per motivi di lavoro: la sua ultima partita resta #JuventusInter+++ - Gazzetta_it : Arbitri, si dimette Gianpaolo Calvarese: motivi personali e di lavoro - sportli26181512 : #Governance #Notizie Calvarese si dimette dall’Aia per «motivi personali»: L’arbitro Gianpaolo Calvarese lascia l’A… - vitovito63 : RT @luigi_lb7: #Calvarese si dimette da arbitro per motivi di lavoro: finalmente la #Juventus ha deciso di assumerlo e non farlo più lavora… - tuttosport : #Calvarese si dimette: Juve-Inter resterà la sua ultima direzione -