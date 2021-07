Call of Duty Warzone: scoperto un cheater all’interno del torneo Twitch Rivals (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli organizzatori di Twitch Rivals, il torne di Warzone con in palio 75 000 dollari, hanno confermato di avere individuato ed espulso un cheater In seguito all’accusa mossa da un celebre streamer, gli organizzatori del torneo di Call of Duty Warzone Twitch Rivals (il cui montepremi è pari a 75 000 dollari per ogni torneo regionale) hanno avviato un indagine che ha portato all’individuazione e all’espulsione di un cheater. L’organizzazione ha inoltre deciso di non riavviare il ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli organizzatori di, il torne dicon in palio 75 000 dollari, hanno confermato di avere individuato ed espulso unIn seguito all’accusa mossa da un celebre streamer, gli organizzatori deldiof(il cui montepremi è pari a 75 000 dollari per ogniregionale) hanno avviato un indagine che ha portato all’individuazione e all’espulsione di un. L’organizzazione ha inoltre deciso di non riavviare il ...

