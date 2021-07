Calciomercato Venezia: idea Salvatore Esposito dalla Spal. Le ultime (Di mercoledì 21 luglio 2021) Calciomercato Venezia: sondaggio con la Spal per Salvatore Esposito. Ipotesi prestito per il centrocampista classe 2000 Il Venezia ha chiesto informazioni alla Spal per il prestito di Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000. Come riportato da Sky Sport, il club lagunare vorrebbe ingaggiare il calciatore in vista della prossima stagione di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021): sondaggio con laper. Ipotesi prestito per il centrocampista classe 2000 Ilha chiesto informazioni allaper il prestito di, centrocampista classe 2000. Come riportato da Sky Sport, il club lagunare vorrebbe ingaggiare il calciatore in vista della prossima stagione di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Tacopina: 'Spal, obiettivo Serie A in 2 - 3 anni, non sono venuto qui per restare in B' Ho mantenuto la promessa in passato nelle mie precedenti avventure in Italia con il Bologna e il Venezia. Con i lagunari la scalata alla Serie A è partita grazie al mio investimento quando ho ...

L'ex Juve Giovinco può tornare in Serie A: ecco chi lo vuole Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante che attualmente veste la maglia dell'Al Hilal, club dell'Arabia Saudita, sarebbe finito nel mirino del neo promosso Venezia. ...

Calciomercato Serie C, Venezia: Pomini rescinde il contratto

Venezia, trattativa per Salvatore Esposito Salvatore Esposito viene da una stagione con la Spal, con cui ha collezionato 31 presenze in Serie B, 5 gol e 4 assist; più altre tre presenze in Coppa Italia. Un altro Esposito dunque potrebbe vivere ...

